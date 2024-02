Takie premie to patologia. Jesteś chory, to masz się leczyć i tyle. Lecisz w #!$%@?, to pracodawca powinien to ocenić i tyle, a nie tworzyć patologiczny system przez który chorzy ludzie przychodzą do pracy, zarażają współpracowników czy też klientów. Przecież np. taka kaszląca kobita w Biedronce to ma kontakt dziennie z setkami ludzi, czy to na kasie, czy towary, które wykłada i zwyczajnie powinna odchorować to co jej dolega.