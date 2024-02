Niedawno zrobiłem sobie taką analizę. Ściągnąłem dane z Eurostatu i sprawdziłem je dokładnie. Jesteśmy dzisiaj na poziomie 80% PKB na mieszkańca Francuzów.

To chyba tylko biorąc pod uwagę parytet siły nabywczej, bo nominalne PKB per capita to Polska ma na poziomie mniej niż 50% francuskiego