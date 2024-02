Szkoda człowieka.

Konia też mi szkoda. Doznał kontuzji ... więc go uspali. Bo już nie nadawał się do zarabiania pieniędzy, to od razu poszedł na salami.

Trochę przykre, jak traktuje się takich zawodników. To tak jakby Messi złamał nogę i po meczu by go uspali, bo kariera skończona.