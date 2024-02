Ten policjant ma takiego nosa jak dziennikarz mózg. Kilka dni temu było wszystko wyjaśnione. Ten policjant ma fotograficzną pamięć. Do tego wystarczy dołożyć trochę inteligencji i wie gdzie stanąć. Wystarczy skojarzyć fakty. Policjant który nie jest debilem da radę. No ale mamy co mamy. To co powinno być standardem jest wyjątkiem.