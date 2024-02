Skoro w mięsożernej restauracji można zamówić dania vege, to dlaczego w restauracji vege nie można zamówić dań mięsnych? Gdzie równouprawnienie?

Bo restauracja vege to węższe pojęcie niż restauracja (rodzaj restauracji). Odpowiednikiem restauracji vege nie jest zwykła restauracja tylko restauracja "tylko mięcho".A co równouprawnienia, to jest knajpa właściciela i on ustala co tam podaje. Co oczywiście nie pozbawia klientów prawa krytyki.