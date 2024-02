Dzisiaj opowiemy Wam o rosyjskich zapędach imperialistycznych. Od jak dawna moskiewskie służby robią syf za granicami? Co o rosyjskiej mentalności mówią ich wojny? No i skąd to przekonanie, że nie muszą się z nikim liczyć? O tym wszystkim opowiemy Wam w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy do oglądania!