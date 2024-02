Mam kilkanaście stałych haseł na podstawie których robię sobie nowe do innych usług. "Podstawę" znam na pamięć, a w zeszyciku zapisane sugestie co do tego jak została zmodyfikowana. Realnie całych haseł nie mam zapisanych nigdzie i nie muszę pamiętać każdego z osobna. A jak zapomnę to zerkam na sugestie i luz.



Samej idei menadżera haseł nie ufałem nigdy. No bo jak to- mam podać komuś swoje najprywatniejsze dane? Tak po prostu? I Pokaż całość