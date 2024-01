Powołujemy zespół parasolowy ds. bezpieczeństwa zdrowia kobiet. Zdrowie mezczyzn nie zaslugje na specjalna uwage, w koncu zyja duzo krocej, rzadko chodza do lekarza, czesto popelniaja samobojstwa i rzadziej chodza na zwolnienia lekarskie. Za to placa wiecej do kasy NFZ. Wyborcom gratulujemy.