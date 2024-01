Przestańcie tych ludzi już straszyć. Non stop gorzej, dno, tragedia.Jak słyszę takie pitolenie to mnie ponosi.Gdzie nie jedziesz stawiane nowe halę i to nie tylko wielkie magazynowe molochy, ale małe po wsiach i miasteczkach. Wiem bo dużo jeżdżę po tych wertepach. Z czego i po co to się buduje tak się tylko zapytam?