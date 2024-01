Pokaż całość

"Chcemy zerwać z jakimkolwiek fałszem wokół tego projektu"Popieram Panie Premierze!CPK w podstawowym wymiarze to 66 mld zł kosztów dla państwa do 2030 r. , a nie 160 mld zł o jakich Pan mówił.Te 66 mld zł to kwota rozłożona na 7 lat od 2024 do 2030 r., czyli mniej niż 10 mld zł rocznie.Reszta wydatków, dodatkowe ~89 mld zł ponoszone jest przez UE i inwestorów.