Milicjanty i prokurator powinni za to siedzieć wieeeele lat

Ciekawe ile jeszcze jest takich cichych ofiar polskiego wymiaru "sprawiedliwości" w więzieniach. Ten Komenda to i tak miał szczęście, bo nawet jakby wyszedł po 25 latach to byłby do końca życia traktowany jak pedofil morderca.