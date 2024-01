Mianowanie na stanowisko zastępcy RPO ds. równego traktowania osoby jawnie nietolerancyjnej, seksistowskiej i rozsiewającej płciowe uprzedzenia to najwyższy stopień kompromitacji.



To wręcz obrażanie ludzi, których owa pani ma na celowniku swojej hejterskiej nagonki.



Co będzie dalej? Bodnar utworzy stanowisko "zastępcy prokuratora generalnego ds. zwalczania przemocy w rodzinie" i mianuje na nie Biedronia? Czy jakiś podobny fikołek?



I pomyśleć, że taki człowiek jest ministrem sprawiedliwości... Chociaż po Ziobrze bardziej już chyba ministerstwa sprawiedliwości Pokaż całość