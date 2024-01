Ale co komu z opowiadania się "po stronie"? Jeśli prawo tak stanowi (a nie stanowi), to winny powinien już od kilku dobrych miesiecy siedzieć w areszcie i czekać na sprawny kilkumiesięczny proces. Wszak chodzi o miliardy złotych, w tym także pieniądze polskich emerytów. A nie takie plumkanie w mediach co powinno być a nie jest... Trzeci świat. Taka prawda. Wielu durni powtarza o USA "pierwszy kraj trzeciego swiata", ale tam jest całkiem Pokaż całość