Gwiezdne Wojny skończyły się na pierwszej trylogii reszta to odgrzewanie tematu. Nie wiem komu się mogło podobać to gówno z jar jar binksem i innymi pomysłami wymęczonymi przez korporacyjnych copywriterów (których teraz bez większej straty zastępuje AI) a nie przez prawdziwych twórców. Problem realnie jest taki, że od lat dziewięćdziesiątych mamy w kulturze kreatywny zastój. Fantastyka to idealnie pokazuje. Nie powstają żadne nowe światy, eksploatuje się tylko franczyzy, które wymyślono od końca Pokaż całość