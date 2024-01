Brawo dla tej pani. Co za debil uznał że psa można wyprowadzać w mieście bez smyczy?



Pies na smyczy, rasy niebezpieczne czy psy cięższe niż 10kg do tego w kagańcu.

Puszczać bez smyczy można tylko na wybiegach, prywatnych posesjach i poza terenem zabudowanym.



Do tego 500 mandatu za bez smyczy i + 1000 za każdą kolejną recydywę.



Do tego bym jeszcze wzorem krajów zachodnich wprowadził czipowanie oraz badania genetyczne. Dzięki temu można Pokaż całość