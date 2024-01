Jak łosoś to tylko dziki, przed pandemia pojawial sie nawet w Lidlu za ok 60zl/kg lub na rzadkich promkach z 20% taniej, ale teraz jest rzadkoscia i dostepny 99% czasu jest tylko syf z hodowli.



Ja niestety z uwagi na to pozegnalem sie z jedzeniem lososia i innych duzych ryb i zostalem jedynie przy sardynkach, które maja najwiecej omega 3 a jednoczesnie najmniej syfu i metali ciezkich z uwagi na to, ze Pokaż całość