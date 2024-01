Women are human beings, men are human doings



Coś takiego słyszałem kiedyś. Facet jest widoczny tak, jak widoczne jest to co robi i wnosi do społeczeństwa, jego osiągnięcia, to co zdobywa. Ludzi interesuje głównie to, co mogą zyskać w relacji z nim. Jeśli ma problemy, to nikt się tym nie przejmuje.



Prawdopodobnie jedynymi osobami jakie mogą się przejąć są rodzice.