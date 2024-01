No i o to chodzi..

Wydajnosc baterii spadla? kup nowe

Drobna stluczka? Kup nowe

Polityka i skok na kase i nic wiecej, by ograniczyc handel ropa, by oslabic petro-dolara na rzecz lit-juana.

Bardzo to ekologiczne ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



