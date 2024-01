Człowiek to nie bydło do reprodukcji pod hodowle, kraj i warunki nie sprzyjają temu żeby posiadać dzieci, skoro te dzieci będą skazane na egzystencje i to że świat coraz bardziej przypomina jakiś cyrk, to po co mieć dzieci, niech każdy sobie sam decyduje o tym czy chce albo powinien mieć dzieci, a politycy jak potrzebują kolejnej generacji taniej siły roboczej albo niewolników to niech sobie sami robią dzieci i ich zaprzęgają do Pokaż całość