Nie no to naprawdę bardzo naciągane jak wszyscy mówią. Jasne, gdyby to byli dowódcy azowa to jeszcze bym zrozumiał transport samolotem, ale tak cennych jeńców już nie mają. To wygląda jak modelowy przykład odbijania piłeczki, że "niby spieprzyliśmy sprawę bo strącili nam samolot, ale oni bardziej bo tam byli ich ludzie!"