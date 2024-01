Jeszcze Erdogan musi podpisać, ale raczej podpisze, pozostała jeszcze przeszkoda w postaci ruskiego pieska Orbana.



Swoją drogą, to nawet zabawne, że obecnym największym przeciwnikiem NATO jest "prawica" (a raczej autokraci ją udający), coś co jeszcze 30 lat temu było nie do pomyślenia.