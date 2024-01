Niedaleka przyszlosc to taka, gdzie jakis technik po kursie doszkalajacym po skonczonym liceum bedzie robil wywiad z pacjentem, a pozniej zrobi podstawowe badania, ktore zleci SI na podstawie wywiadu.

Po wstepnych wynikach SI zleci szczegolowe badania gdzie ten sam technik pobierze krew, zrobi rtg, wsadzi ludzi do rezonansu, itd itp, a pozniej bedzie naciskal na komputerze enter i po chwili beda stawiane diagnozy.



Plusy: zdecydowanie przyspieszy to dzialanie sluzby zdrowia od strony Pokaż całość