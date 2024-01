Tolerancja jest wtedy kiedy trzeba dać stanowisko osobie niebinarnej tylko ze względu na jej orientację a nie umiejętności lub zorganizować paradę równości i zablokować pół miasta.

Jak ktoś chce wyrażać swoje własne poglądy sprzeczne z linią partii wtedy nie ma tolerancji.

Mimo że się z Panem Braunem nie zgadzam w wielu kwestiach to uważam, że ma pełne prawo do mówienia tego co myśli. Tak samo jak geje i lesbijki mogą ganiać z Pokaż całość