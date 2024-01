Najpierw Państwo dopłaca duże pieniądze do wydobycia węgla przez co jest on tani, a potem musi dopłacać do pomp ciepła/gazowych bo chce czyste powietrze, przecież to jakiś absurd.

Skończyć z dopłacaniem do wydobycia nierentownego węgla, jego ceny wzrosną i czystsze sposoby ogrzewani od razu staną się bardziej atrakcyjne.