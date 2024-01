54-letni mieszkaniec gm. Chojnice doprowadził do zderzenia z ciężarówką. Policjanci przebadali go alkomatem, ale w testerze zabrakło skali - urządzenie pokazało max. wartość 4‰, z informacją, że może być wyższa. Kierowca i pasażerowie trafili do szpitala. Sprawcy grozi kilka lat pozbawienia wolności