Powinniśmy mocno się zbroić, szczególnie na wschodzie. Choćby po to by przez Białoruś i obwód nie odcinać krajów bałtyckich od reszty Europy. Kacapy na bank będą chciały odciąć ich atakując naszą granice z Litwą.



Jedyny plus jest taki, że Tusk mówił o Putinie, że to ich człowiek w Rosji i pewnie Putin mówi mu o swoich planach jak Zalecki na makowcu u komendanta o kolegach.