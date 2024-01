Nie uwierzę, póki nie dostanę do ręki. Skończy się jak pisowskimi obniżkami. Tu się utnie, tam podniesie, bilans wyjdzie na plus dla kasy państwowej - ergo wię cej do #!$%@?, a propaganda będzie łykać.



UOP nie powinien być W OGÓLE opodatkowany.

W ogóle żadna praca nie powinna być.

TO jest żart, #!$%@? min 168h w miesiącu i masz 45% podatku.

Masz 2 mieszkania po dziadkach, pierdzisz w stołek za 8,5% podatku.

Nie Pokaż całość