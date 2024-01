Po części to prawda bo NBP nie jest od zysków rozliczanych w PLN tylko od stabilizacji kursu wg ustalonych celów. Istotne jest by przykłado kupka złota rosła w skarbcu a nie za ile jest w danym momencie to złoto wyceniane w PLN. NBP powinien być rozliczany z kursu PLN i inflacji a nie z tego za ile jego rezerwa jest rozliczana w pln.