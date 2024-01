Pan generał to jednak fachowiec, potrafi strzelać z granatnika w zamkniętym pomieszczeniu i przy tym nie zabić ani siebie ani nikogo kto wraz z nim był w tym pomieszczeniu.



Nagroda się należy.

Gdybym to ja decydował co z nim zrobić, dał bym mu jakiś order i wysłał na front aby mógł się wykazać.