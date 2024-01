Jak węgry mają romans z rosją to jak nazwać to co się dzieje między francją, niemcami a rosją?

Wegry grały pod siebie jak tylko mogły, ale to był pryszcz w porównaniu z tym co zrobili niemcy i francja.



Rosyjskie wojska zostały sfinansowane z pieniędzy zdobytych dzięki handlowi gazem i ropą.

Wmówili nam, że rosyjski gaz jest eko dlatego trzeba brać miliardy dotacji na piece gazowe bo nastąpi katastrofa klimatyczna xD