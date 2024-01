Co ciekawe, zaraz jak się to wydarzyło, jedynie Czarzasty wykazał przyzwoitość oraz znamiona rigczu i wypowiedział się w tonie, że nie powinno się stosować odpowiedzialności zbiorowej i niesprawiedliwością by było pozbawiać Boska funkcji marszałka za to co zrobił Braun. Po czym okazało się, że lider lewicy ma niewiele do powiedzenia we własnej partii i jakaś typowa posłanka lewicy której nazwiska nie pamietam, pobiegała w podnieceniu złożyć taki wniosek.



Hołownia był wtedy zdania, Pokaż całość