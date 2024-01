Pamiętam, że w jednej z debat przedwyborczych przedstawicielka Zielonych coś mruczała, że budowa elektrowni atomowej wcale nie jest przesądzona. Skwitowałem to śmiechem, bo nie wierzyłem, że jakaś marginalna partyjka wewnątrz koalicji to przeforsuje. Czyżby jednak?

Zmiana lokalizacji to opóźnienie kolejnych kilku lat, nie mówiąc już o następnych milionach, które na to pójdą. Bez jaj, trzeba będzie wyjść na ulicę, jeżeli zaczną odpier#$%ć w tym temacie, bo tu już w grę wchodzi kwestia Pokaż całość