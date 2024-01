Eee tam przesadzacie z tym hejtem elektryków ;)

Mam jednego - Peugeota e2008. Elektryk na miasto i przy możliwości ładowania w domu to sztos. Jeździsz za ćwierćdarmo, nie płacisz za parking, buspasami śmigasz. Jakbym mógł założyć fotowoltaikę na starych zasadach to w ogóle byłoby fajnie. A zimą wsiadam i od razu ciepłym wieje, a hybryda zanim mi się zagrzeje to połowa drogi. Nie mówiąc o dieslach, które wcześniej miałem i przy dużych Pokaż całość