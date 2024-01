Różnice cenowe smartfonów na oficjalnej stronie samsunga z krajów ESP,GER, IT do cen jakie mamy obecnie w naszym kraju. Chciałbym również dodać, że raz na jakiś czas kraje te mają nie tylko dużo niższe promocje na smartfony, ale również mają dołączane do smartfonu tablet lub telewizor, smartwatch, słuchawki, gdy cena w ich kraju potrafi być o 1000zł niższa, a nawet ponad te 1000zł, mają gratisy w postaci takich urządzeń jakie wymieniłem przed chwilą.

To nie są tylko smartfony, kilka miesięcy temu patrzyłem na sklep w Hiszpanii i ipad z większym ekranem można było kupić o jakieś 1500/1800zł mniej niż w Polsce. Laptop na promocji w Polsce 6000zł, z Hiszpanii z dostawą do Polski o 2000zł taniej.

W ostatnich dniach na Samsung.it (włoski) zostało ileś sztuk Samsunga S23 Ultra 256GB w kolorze lawendy, Samsung opuścił cenę w przeliczeniu na złotówki - wyszło 3122zł, gdy na Samsung.pl zwykłe S23 wciąż ma cenę 3800zł, a S23 ultra w naszym kraju kosztuje jedynie - 5800zł.

Przejdźmy do zwykłej wersji Samsunga S23 256GB bo tutaj również robi się ciekawie.

Będę opierać się na promocjach w Hiszpanii. Tam Hiszpanie na oficjalnej stronie Samsunga, czy też sklepów takich jak media markt i tym podobne mają promocje co kilka tygodni np. na model S23. W przeliczeniu S23 256GB wychodzi między 2500/2840zł. Zależy jaka promocja i kto ją robi. Pod koniec roku na oficjalnej stronie Samsunga w Hiszpanii była promocja za ok. 2850zł, tyle, że do tej promocji dostawałeś smartwatcha - Galaxy watch 6 (najniższa cena w Polsce 1500zł - ceneo), słuchawki Galaxy buds fe (najniższa w Polsce cena to 320zł - ceneo).

W Polsce w ostatnich miesiącach Samsung jeżeli dobrze pamiętam podniósł cenę o kilkaset złotych do góry, od tamtej pory nie zrobił jakiejkolwiek promocji która by była nawet w połowie tak dobra jak te które mają Hiszpanie, Niemcy, Włosi. Nie pamiętam w sumie by Samsung.pl zrobił w ostatnim czasie cokolwiek by obniżyć tą cenę.

