Tragedia, nie wiem czy płakać czy się śmiać. Rozumiem, że takich osób absolutnie nie powinno się wykluczać ze społeczeństwa ale przecież to już jest jakieś kompletne odklejenie.



Co dalej, może jakiś poseł z alzheimerem?



Wiadomo, że to nic nie zmieni, bo zazwyczaj wygląda to tak, że połowa posłów to tylko kukiełki, które o niczym nie decydują i tylko głosują tak jak im każą, ale i tak jest to już przesada.