Mnie już nic nie zdziwi. W naszym chlewie nie liczy się jakikolwiek program wyborczy, a najważniejsze żeby tylko pis odsunąć od władzy mimo że przy korycie to samo gówno. Taki neropek pozwoli nawet na to że będzie zdychał w zimnie na swoim squocie bo nie będzie go stać na ogrzanie i będzie #!$%@?ł na piechote 10 km do januszexu ku chwale ekologi i lewackim przekonaniom. Nie ma na świecie nic gorszego niż Pokaż całość