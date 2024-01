Pokaż całość

Bo takimi akcjami uniezależniają od siebie rosję czy chiny. Pokażą w ten sposób, że cały system finansowy nie jest warty zaufania, bo jest sterowany przez zachód. To zmusi do szybszych działań chiny i rosję.Dla USA obecna sytuacja jest wygodna, bo idioci z rosji nawet nie są w stanie zbudować nowoczesnego czołgu bez komponentów z zachodu. We wszystkim są uzależnieniu od zachodu.Można sobie to porównać do straszenia zakręceniem kurka