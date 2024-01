Umowy międzynarodowe panie Ferdku, mówi to Panu coś?

Jeśli umówiliśmy się z niemcami że nie będziemy korzystać z wód międzynarodowych (co już samo w sobie jest absurdem) to co dostaliśmy od nich w zamian?Bo jeśli nic to wtedy nie jest to umowa (bo na umowach zyskują coś obie strony) tylko haracz.