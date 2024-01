No i co w tym dziwnego? Jest to posiłek regeneracyjny, w 1995 stwierdzono że kobieta jak spali 1100 kcal potrzebuje zregenerować siły a mężczyzna 1500. Jest obliczone że kobieta spala x kcal na godzinę w tej konkretnej pracy a mężczyzna y kcal na godzinę i widocznie kobiety przekraczają 1100 a mężczyzna nie przekracza 1500.