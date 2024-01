Jak na razie to CPK prawie pół bani dał na remont ołtarza.

To po prostu kolejny sposób przez który pis miało doić państwo w nast kadencji.

Argumenty w stylu już sama budowa CPK spowoduje wzrost PKB o 400 miliardów. No tak tylko że jak wystawie fakturę za nic bez budowania CPK to dokładnie o tyle samo wzrośnie PKB. To znaczy że tyle pieniędzy podatników w tej intencji wyciągną im z kieszeni. To Pokaż całość