Wszyscy zapominacie, że Duda to nie jest samodzielny byt. To była, jest i będzie kukiełka Kaczyńskiego, na którego (jak na wszystkich) karakan ma teczkę i haki. On tylko takie osoby desygnuje na swoje "awatary" na najwyższych stanowiskach w państwie - miernych, ale wiernych (bo przestraszonych hakami i jednocześnie zawdzięczających 100% sukcesu dyktatorkowi).