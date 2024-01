Naprawią tak samo jak Polski Ład i składki ZUS, które dobijają JDG i mikrofirmy zarabiające sezonowo... czyli wcale .



Dla tych co nie wiedzą: jeśli zarobiłeś 0 lub jesteś na minusie, to płacisz standardowy ZUS, czyli ok. 2 tys. zł. Ale jeśli śmiałeś zarobić (czyli w końcu ten sezon!), to do standardowej kwoty dorzucasz jeszcze procent od zarobków. I nie mylić tego z podatkami, bo to jeszcze co innego :) . Rozwiązanie Pokaż całość