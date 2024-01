Najgorzej, że teraz my importujemy z tego wyklętego oze ze Szwecji. Natomiast 4 dni temu oni importowali od nas. Artykuł bez sensu jak większość. Polski system energetyczny to jest skansen, nawet nie biorąc pod uwagę czy węglowy czy oze. Infrastruktura w większości to lata 70. Jakich elektrowni byśmy nie mieli to i tak będzie się rozpadać. W moich rodzinnych okolicach już rolnicy mają problemy z prądem. Bo albo generuje za dużo z Pokaż całość