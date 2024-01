Elektryk potrafi w pewnych sytuacjach cieszyć. Ale powinni posiadać go ci, których stać na to, aby był jednym z wielu aut w domu. Tak, jakby koleś wsiadł do 911 i nabijał się, że nie zmieści się tam szafka z Ikei.

Wiem, że oficjalna propaganda mówi nam, że elektryki to uniwersalna przyszłość dla każdego. W obecnym stadium rozwoju baterii to jest tylko propaganda.