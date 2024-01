W 2020 zaciągano średnio po 340tys kredytu na mieszkanie i ludzie mają tyle kapitału do splaty. Pojawił się rok 2022 stopy % pofrunęły i ludzie dowiedzieli się co to WIBOR - niemniej kapitał do spłaty jaki mają to 340tys i mogą to spokojnie spłacić sprzedając zakupione mieszkanie.

Teraz na pokoleniowej pompie mieszkaniowej rząd chce ubrać ludzi w ogromny kredyt, którego rata może będzie niewielka, ale większość kredytobiorców pewnie nigdy nie spłaci tych Pokaż całość