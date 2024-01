Ten materiał to w 90% gadanie o niczym. Do czego służy multimetr powiedział dopiero w 9 minucie. Do 10 minuty zdążył powiedzieć, że pokaże dużo rzeczy, że ma dużo multimetrów które są rewelacyjne, że zaskoczy starych wyjadaczy i że zwarcie jest niefajne, ale cewki są fajne, więc zwarcie w sumie też.

Facet przekazuje wiedzę tak jakby się bał, że go dojadą z elektrody za jakieś uproszczenia i niewspomnienie o wyjątkach.