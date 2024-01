To jest genialne rozwiązanie , jak się płaci za emisję CO2 to ono przestaje ogrzewać ziemię i klimat się nie zmienia . Ciekawe czy Chiny wiedzą o tej metodzie albo USA... Jak to wszystko nie yebnie to mam nadzieję ,że chociaż Chińczycy nas w całości wykupią zanim ruscy zajmą.