Skutki agenta orange wietnamczycy do dzisiaj odczuwają a amerykanie nie czują się temu winni. Same sądy w ameryce odrzucają wnioski wietnamczyków itd. Amerykanie #!$%@? się nie do swojej wojny i nie swojego kraju. Zniewolili miasta, plądrowali a finalnie na pożegnanie zrzucili broń chemiczną. Bycie weteranem "wojny w wietnamie" to powinien być wstyd każdego amerykanina a nie duma.