Szkoda że manipulacja WP nie podaje że płaca minimalna wzrośnie o:

1 kwartał rok do roku: z 3490 na 4242 co daje wzrost o ponad 21%

2 kwartał rok do roku: z 3600 na 4300 co daje wzrost o niemal 20%

Kto za ten wzrost zapłaci? Oczywiście że pracodawca, oczywiście że wszystko podrożeje ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )