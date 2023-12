Chiny chca byc hegemonem -> Chiny musza rozwalic petro-dolara -> trzeba jak najbardziej ograniczyc handel ropa.

Stad tez finansowane wysrywy typu eko-terrorysci czy stop-oil. To sa pozyteczni idioci i nic wiecej.

W tym samym czasie finansuja wpychanie elektrykow i paneli slonecznych, bo to wszystko jest u nich produkowane, lacznie z bateriami.

Gdyby jutro swiat przeszedl na petro-Juana to eko-terrorysci by znikneli i nagle by sie okazalo, ze ropa wcale nie jest taka Pokaż całość